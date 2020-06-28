«Повернення Криму – питання збереження країни» – голова Меджлісу привітав Україну з Днем Конституції

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у привітанні з Днем Конституції України заявив про важливість відновлення територіальної цілісності країни, включно з Кримом, Севастополем і окупованими частинами Донбасу.

«Унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, яка триває понад 6 років, територіальну цілісність нашої держави порушено – окупований Крим і втрачений контроль в окремих районах Луганської та Донецької областей. Ми не дозволимо нікому – ні зовнішньому ворогу, ні внутрішнім колаборантам, ні окремим державам поставити під сумнів територіальну цілісність України і увійти у змову з Російською Федерацією, що окуповує частину території України», – підкреслив Чубаров.

За його словами, відновлення територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь, є питанням збереження і майбутнього України.

«Як вкрай важливим і визначальним для майбутнього Української держави є визначення статусу Криму як кримськотатарської національно-територіальної автономії в складі України, яке слід терміново закріпити в Конституції України. Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят у нашій країні – Дня Конституції України», – заявив політик.

В оприлюдненому раніше 28 червня відеозверненні з нагоди Дня Конституції президент України Володимир Зеленський не згадав про територіальну цілісність чи непідконтрольні українській владі території Криму, Севастополя та частини Донецької і Луганської областей. Критику в соціальних мережах викликало твердження Зеленського, що Україна складається з 25 регіонів (цитата з відеозвернення президента: «Зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, бо в нашій країні таких – двадцять п’ять»).

За Конституцією, в Україні є 27 адміністративних одиниць: 24 області, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь.



Чинна українська Конституція була схвалена парламентом 28 червня 1996 року. Відтоді щороку 28 червня відзначається як державне свято – День Конституції.