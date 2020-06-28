Зеленський і Єрмак у День Конституції поклали квіти до пам’ятника Пилипу Орлику

Президент України Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак 28 червня вшанували творця першої української Конституції Пилипа Орлика, інформує офіційний сайт Зеленського.

«Глава держави поклав квіти до пам’ятника гетьману в Києві. У церемонії також узяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак», – ідеться в повідомленні.

У зверненні з нагоди Дня Конституції, записаному ще під час перебування президента на Херсонщині, Зеленський закликав поважати Конституцію, з чого, на його думку, «починається громадянське суспільство».

«З поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен.

І особливо сьогодні, не лише в День Конституції, а й у День молоді, ми повинні пообіцяти собі, що передамо наступному поколінню нову країну. Країну не агресії та ненависті, а взаємної поваги, свободи та рівності», – ідеться у зверненні.

Чинна українська Конституція була схвалена парламентом 28 червня 1996 року. Відтоді щороку 28 червня відзначається як державне свято – День Конституції.