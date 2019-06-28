Вінок «мертвому правосуддю»: в Запоріжжі протестували проти неоднозначних судових рішень

У Запоріжжі учасники ходи з нагоди Дня Конституції провели символічне покладання поховального вінка зі стрічкою з написом «Мертвому правосуддю» під стіни Запорізького апеляційного суду як найвищої судової інстанції в регіоні. За словами організаторів акції, вони хотіли таким чином продемонструвати протест проти низки резонансних рішень, ухвалених судами в різних регіонах України впродовж останніх тижнів.

«Ми не могли не зібратися в цей день із двох причин. Це величне державне свято – День Основного закону. І друге – над цим Основним законом нещодавно вчинили наругу. Конституція поранена, поранена тими, хто має її захищати. Поранена, насправді, тими, хто зараз при владі, втручанням у конституційний та судовий процес, адже ми знаємо, як ухвалюються рішення. Ми знаємо, що щодня кілька важливих речей у закритому режимі ухвалюються: виходять на свободу терористи, виходять на свободу підозрювані у вбивствах майданців, скасована стаття і поправка, яка зобов’язувала підозрюваних у тероризмі тримати за ґратами. Все це є проявами реваншу», – вважає організатор акції Дмитро Харьков.

Учасники ходи до Дня Конституції пройшли центральним проспектом Запоріжжя від будівлі запорізької мерії до площі біля Запорізької облради, де відбувся мітинг, після якого учасники провели покладання вінка під стінами розташованого поряд суду.

Упродовж червня різні судові інстанції України ухвалили низку рішень, які спричинили значний суспільний резонанс. Зокрема, 27 червня Городищенський районний суд Черкаської області відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці, того ж дня Конституційний суд України визнав незаконною норму про застосування лише арешту підозрюваним у держзраді і тероризмі, 21 червня суд звільнив з-під варти підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика тощо.