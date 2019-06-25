КСУ визнав незаконною норму про застосування лише арешту підозрюваним у держзраді і тероризмі

Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному закону норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання запобіжного заходу підозрюваним у державній зраді чи терористичних діях лише у вигляді тримання під вартою. Про це Радіо Свобода повідомили джерела у Конституційному суді України.

«КСУ визнав неконституційною ч.5 ст.176 КПК, яка передбачає, що до осіб, які вчинили терористичні злочини або злочини проти держави, може бути застосовано лише тримання під вартою. Це означає, що проти цих осіб може бути застосовано домашній арешт або застава», – повідомили Радіо Свобода джерела у Конституційному суді.

Пізніше у вівторок ввечері на сайті КСУ з’явився і сам текст рішення. В ньому, зокрема, вказано, що «тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом серед усіх запобіжних заходів, передбачених Кодексом та є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам».

«Конституційний Суд України вважає, що право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, визначених законами України», – зазначено в рішенні.

Як йдеться в тексті документа, рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Згідно з ч.1. ст. 176 КПК, запобіжними заходами є особисте зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою. Водночас одна зі статтей кодексу передбачає, що до підозрюваних у державній зраді чи терористичних діях може застосовувтись запобіжний захід лише у вигляді тримання під вартою. До КСУ зі скаргою на цю норму КПК звернулася група осіб, серед яких і позафракційна депутат Верховної Ради Надія Савченко, що проходить у справі про підготовку теракту.