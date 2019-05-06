Рубан повернувся до України – адвокат

Обвинувачений у підготовці терактів волонтер Володимир Рубан повернувся з Польщі до України, повідомив його адвокат Валентин Рибін у коментарі «Українським новинам».

«Він уже давно в Києві», – сказав адвокат.

При цьому юрист не уточнив конкретну дату його повернення з-за кордону.

Рибін додав, що 7 травня Рубан і захист мають намір взяти участь у судовому засіданні у його справі.

26 квітня ЗМІ з посиланням на Генеральну прокуратуру повідомили, що Рубан залишив Україну. Водночас речник ГПУ Андрій Лисенко в коментарі Радіо Свобода заявив, що його відомство не знає про місцеперебування Рубана. Державна прикордонна служба повідомила, що не може «розголошувати інформацію про перетин кордону іншими особами».

Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.