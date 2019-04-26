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26 Квітень 2019, Київ 16:04
Новини | Політика

Рубан виїхав з України, але планує повернутися до 7 травня – адвокат

Адвокат: Володимир Рубан має повне право виїжджати за кордон, оскільки до нього не застосований ніякий запобіжний захід

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Обвинувачений у підготовці теракту волонтер Володимир Рубан виїхав з України, але планує повернутися до 7 травня, повідомив його адвокат Валентин Рибін в коментарі агентству «Українські новини». У цей день має відбутися судове засідання.

«Він має повне право виїжджати за кордон, оскільки до нього не застосовано ніякий запобіжний захід. Наскільки я знаю, у нього діти навчаються за кордоном... Я впевнений, що Володимир Рубан повернеться до засідання суду», – сказав Рибін.

Він не розповів, де саме перебуває Рубан.

Народний депутат Надія Савченко (праворуч) спілкується з Володимиром Рубаном, керівником організації «Офіцерський корпус», під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу. Київ, 9 березня 2018 року
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26 квітня ЗМІ з посиланням на Генеральну прокуратуру повідомили, що Рубан залишив Україну. Водночас речник ГПУ Андрій Лисенко в коментарі Радіо Свобода заявив, що його відомство не знає про місцеперебування Рубана. Державна прикордонна служба повідомила, що не може «розголошувати інформацію про перетин кордону іншими особами».

Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

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У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.

Звільнена із СІЗО Надія Савченко повернулася в Раду – відео
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Звільнена із СІЗО Надія Савченко повернулася в Раду – відео

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