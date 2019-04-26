Рубан виїхав з України, але планує повернутися до 7 травня – адвокат

Обвинувачений у підготовці теракту волонтер Володимир Рубан виїхав з України, але планує повернутися до 7 травня, повідомив його адвокат Валентин Рибін в коментарі агентству «Українські новини». У цей день має відбутися судове засідання.

«Він має повне право виїжджати за кордон, оскільки до нього не застосовано ніякий запобіжний захід. Наскільки я знаю, у нього діти навчаються за кордоном... Я впевнений, що Володимир Рубан повернеться до засідання суду», – сказав Рибін.

Він не розповів, де саме перебуває Рубан.

26 квітня ЗМІ з посиланням на Генеральну прокуратуру повідомили, що Рубан залишив Україну. Водночас речник ГПУ Андрій Лисенко в коментарі Радіо Свобода заявив, що його відомство не знає про місцеперебування Рубана. Державна прикордонна служба повідомила, що не може «розголошувати інформацію про перетин кордону іншими особами».

Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.