ГПУ не знає, де Рубан. ЗМІ пишуть, що він виїхав з України

Генеральна прокуратура України не знає про місцеперебування волонтера Володимира Рубана, якого обвинувачують у підготовці терактів, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко в коментарі Радіо Свобода. Водночас видання «Українська правда» з посиланням на Генпрокуратуру пише, що Рубан виїхав за межі України.

«Генеральна прокуратура та органи прокуратури не здійснюють контроль за перетином державного кордону. Нам не відомо, де зараз перебуває Рубан», – сказав Лисенко.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів Радіо Свобода, що прикордонники не можуть «розголошувати інформацію про перетин кордону іншими особами».

Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.