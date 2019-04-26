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26 Квітень 2019, Київ 12:58
Новини | Політика

ГПУ не знає, де Рубан. ЗМІ пишуть, що він виїхав з України

Народний депутат Надія Савченко (праворуч) спілкується з Володимиром Рубаном. Київ, 9 березня 2018 року

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Генеральна прокуратура України не знає про місцеперебування волонтера Володимира Рубана, якого обвинувачують у підготовці терактів, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко в коментарі Радіо Свобода. Водночас видання «Українська правда» з посиланням на Генпрокуратуру пише, що Рубан виїхав за межі України.

«Генеральна прокуратура та органи прокуратури не здійснюють контроль за перетином державного кордону. Нам не відомо, де зараз перебуває Рубан», – сказав Лисенко.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів Радіо Свобода, що прикордонники не можуть «розголошувати інформацію про перетин кордону іншими особами».

Народний депутат Надія Савченко (праворуч) спілкується з Володимиром Рубаном, керівником організації «Офіцерський корпус», під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу. Київ, 9 березня 2018 року
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Володимира Рубана та позафракційного народного депутата Надію Савченко затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

У ніч на 16 квітня 2019 року вони вийшли на волю після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.

Звільнена із СІЗО Надія Савченко повернулася в Раду – відео
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Звільнена із СІЗО Надія Савченко повернулася в Раду – відео

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