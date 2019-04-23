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23 Квітень 2019, Київ 11:45
Новини | Політика

Звільнена із СІЗО Надія Савченко повернулася в Раду на роботу

Надія Савченко в суді, 14 травня 2018 року

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Звільнена зі слідчого ізолятора позафракційний народний депутат Надія Савченко повернулася до Верховної Ради на роботу, повідомила її сестра Віра Савченко на своїй сторінці у Facebook.

«Надія повернулась. А вони так розраховували, що помре», – написала Віра Савченко.

У стінах парламенту Надія Савченко анонсувала брифінг і заявила, що братиме участь у наступних виборах до Верховної Ради.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко і волонтер Володимир Рубан вийшли на волю у ніч на 16 квітня після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Їх затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.

Народний депутат Надія Савченко (праворуч) спілкується з Володимиром Рубаном, керівником організації «Офіцерський корпус», під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу. Київ, 9 березня 2018 року
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