Звільнена із СІЗО Надія Савченко повернулася в Раду на роботу

Звільнена зі слідчого ізолятора позафракційний народний депутат Надія Савченко повернулася до Верховної Ради на роботу, повідомила її сестра Віра Савченко на своїй сторінці у Facebook.

«Надія повернулась. А вони так розраховували, що помре», – написала Віра Савченко.

У стінах парламенту Надія Савченко анонсувала брифінг і заявила, що братиме участь у наступних виборах до Верховної Ради.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко і волонтер Володимир Рубан вийшли на волю у ніч на 16 квітня після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Їх затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.