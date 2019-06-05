Партія Савченко вирішила взяти участь у виборах до Верховної Ради

Партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» на своєму з'їзді вирішила взяти участь у виборах до Верховної Ради.

«Що пропонує наша політична сила? Ми пропонуємо будувати країну знизу вгору, а не навпаки. Ми пропонуємо механізми відкликання депутатів, референдуми, реальне народовладдя та справедливий розподіл ресурсів. Наша програма передбачає чіткий перелік першочергових заходів для здійснення «квантового стрибка» в економіці», – написала Савченко.

Надія Савченко була обрана народним депутатом у жовтні 2014 року за списками партії «Батьківщина». На той час вона перебувала під арештом у Росії за звинуваченням у причетності до загиблі двох російських журналістів на Донбасі. У травні 2016 року Савченко повернулася до України, її обміняли на засуджених в Україні російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

У грудні 2016 року «Батьківщина» виключила Савченко зі своєї фракції після її зустрічі з ватажками підтримуваних Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Наразі Савченко перебуває під слідством у справі про підготовку терактів у Києві. У березні 2018 року її заарештували, але 16 квітня 2019 року вона вийшла на волю. Депутат звинувачення відкидає.

Дострокові парламентські вибори призначені на 21 липня.