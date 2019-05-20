Надія Савченко підтримала рішення Зеленського про розпуск парламенту

Позафракційна депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила про підтримку рішень президента України про розпуск парламенту, а також його заклик до відставки уряду та чільних високопосадовців.

«Він зробив усе правильно, він зробив усе в своєму стилі, я вважаю, якщо він і далі буде так тримати марку і буде досягати результатів, то ми йому допоможемо… Якщо президент не схибить, якщо лінія його буде чітка, то ми не будемо ставати опозицією, моя політична партія, «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», буде йти у фарватері з діючою владою, щоб можна було дійсно реалізувати всі ті зміни, на які народ так чекає», – сказала Савченко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Шостий президент України Володимир Зеленський наприкінці своєї інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.

«Я дуже прошу вас (депутатів парламенту – ред.) прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці», – сказав Зеленський після вступу на посаду.

Він закликав Раду здобути «непогані бали на дострокові парламентські вибори».

«Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання», – заявив Зеленський.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив на засіданні парламенту 17 травня про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» та закликав представників усіх фракцій і груп почати консультації, оскільки протягом одного місяця від сьогодні має бути сформована нова коаліція.

Спікер оголосив про це після того, як голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив про вихід цієї сили з коаліції, сформованої в 2014 році.

За українським законодавством, після оголошення про припинення діяльності коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не створять, президент може оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.