У Росії заявили про високі явки на достроковому голосуванні в референдумі щодо конституції

У Росії офіційно заявляють про високі явки учасників дострокового голосування в референдумі щодо змін до конституції країни. За твердженням Центральної виборчої комісії країни, протягом перших трьох днів дострокового голосування в ньому взяли участь понад 28 відсотків виборців.

При цьому один із критиків голосування, опозиційний діяч Олексій Навальний заявляє, що з власного досвіду багатьох виборчих кампаній виключає, що реальна участь у достроковому голосуванні могла скласти більш ніж 7–12 відсотків.

У двох із російських регіонів, Москві й Нижегородській області, влаштували також можливість електронного голосування. Щодо нього заявляють, що участь у цьому голосуванні вже взяли понад 76 відсотків від числа тих, хто зареєструвався на нього.

Російська опозиція заявляє, що вибори через інтернет неможливо контролювати, і це значно підвищує можливість фальсифікацій.

Деякі користувачі соцмереж у Росії повідомляють, що їм на телефони приходять смс-повідомлення про те, що вони зареєстровані для електронного голосування, хоча вони не подавали заявок. А ще першого дня дострокового голосування кілька людей повідомили, що їм вдалося проголосувати і онлайн, і фізично на дільниці; ЦВК Росії назвала це провокацією.

Основний день голосування призначений на 1 липня, середу – цей день у Росії зробили вихідним. Але ще з 25 червня почалося дострокове голосування.

Президент Росії Володимир Путін ініціював внесення змін до Конституції в січні. Тоді ж він заявив, що поправки – а їх понад 200 – мають бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагає. Поправки вже схвалені Державною думою і Радою федерації (обома палатами парламенту Росії), а також регіональними законодавчими зборами.

Серед найбільш обговорюваних змін – пріоритет російської конституції над міжнародним правом і «обнулення» президентських термінів, яке в разі схвалення поправок дозволить Путіну ще двічі обиратися на посаду президента і потенційно залишитися на посаді до 2036 року.

Також будуть перерозподілені повноваження між гілками влади – загалом президент отримає ще більше повноважень, ніж зараз.

За рішенням Путіна, для того, щоб поправки набули чинності, необхідно, щоб їх схвалила більш ніж половина учасників всенародного голосування. При цьому явка значення не має – на відміну від референдуму, де потрібно, щоб на дільниці прийшли більше від половини виборців.

Низка представників російської опозиції закликає бойкотувати голосування, стверджуючи, що у влади є всі інструменти для того, щоб його сфальсифікувати. Інші закликають прийти на дільниці і проголосувати проти.