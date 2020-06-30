Лідер Чечні пропонує, щоб Путін довічно був президентом Росії

Глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров запропонував обрати Володимира Путіна довічним президентом Росії. Він заявив про це під час наради з чиновниками про голосування щодо поправок до конституції.

«Я завжди говорив, ми повинні обирати Володимира Путіна довічним президентом. Сьогодні хто може замінити його? Немає такого політичного лідера в світовому масштабі. Ми повинні пишатися цим. Сьогоднішня Чеченська республіка – такого ніколи у нас в історії не було, тому ми сьогодні живемо в правовій державі в Російській Федерації. Ми громадяни цієї великої країни», – заявив Кадиров.

Володимир Путін перебуває при владі в Росії з 2000 року. Він двічі обирався президентом у 2000-ні роки: в 2000 і 2004 роках. Тоді президентський термін в Росії становив чотири роки.

У 2008 році Путін і тодішній голова уряду провели так звану «рокіровку»: президентом став Медведєв, а Путін обійняв посаду глави уряду.

У 2012 році Путін пішов на третій термін, а тривалість президентських повноважень була збільшена з чотирьох до шести років. У 2018 році він став президентом учетверте і, якщо поправка про «обнулення» термінів Путіна буде схвалена, зможе піти на вибори також у 2024 і 2030 роках.

Дострокове голосування по поправках розпочалося 25 червня, офіційним днем голосування є 1 липня, яке оголошене вихідним днем. Голосувати за поправки можна буде тільки пакетом: за чи проти всіх.