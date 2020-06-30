У Росії поліцейський зламав руку журналісту, який висвітлював голосування щодо поправок до конституції

У російському місті Санкт-Петербург 30 червня на кореспондента видання «Медиазона» Давида Френкеля напав поліцейський, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Це сталося на виборчій дільниці № 2219, де відбувається голосування щодо поправок до російської конституції.

Як заявив Френкель, виданню, де він працює, співробітник поліції намагався видалити його з дільниці. Також один зі спостерігачів настав журналісту на ногу, а потім схопив за пошкоджену руку.

«Мені заломили руку і вдарили по ній кулаком. Я лежу на підлозі, тому що я не можу взагалі рукою рушити, у мене жахливо болить рука і ледве рухаються пальці», – розповів Френкель.

Згодом лікарі діагностували у Френкеля перелом.

Чим була мотивована спроба вивести журналіста з дільниці, в повідомленні не вказано.

У Росії вже майже тиждень триває голосування щодо поправок до конституції, одна з яких передбачає можливість для чинного російського лідера Володимира Путіна балотуватися ще на два президентські терміни. Сам Путін 30 червня закликав росіян прийти на голосування, останнім днем якого є 1 липня.