Путін закликав росіян проголосувати за поправки до Конституції, але не згадав про обнулення своїх термінів

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до росіян 30 червня закликав їх узяти участь у голосуванні за поправки до Конституції. Текст свого звернення Путін зачитав у Ржеві, де разом із президентом Білорусі Олександром Лукашенком узяв участь у відкритті Ржевського меморіалу радянському солдатові.

«Прошу кожного сказати своє слово. Голос кожного з вас – найважливіший, найголовніший», – наголосив президент Росії за день до дня офіційного голосування за поправки.

Путін жодного разу не згадав, що поправки до Конституції, в разі, якщо вони будуть ухвалені, «обнулять» його терміни і дозволять йому знову балотуватися на президента. Однак він заявив, що народ голосує за країну, «в якій хоче жити».

«Ми голосуємо не просто за поправки, вкарбовані в чіткі правові норми. Ми голосуємо за країну, в якій хочемо жити, з сучасною освітою і охороною здоро’я, з надійним соціальним захистом громадян, з ефективною владою, підзвітною суспільству. Ми голосуємо за країну, заради якої працюємо і яку хочемо передати нашим дітям і онукам», – заявив він.

Путін також сказав, що поправки «закріплюють такі цінності і принципи», як «правда і справедливість, повага до людини праці, до людей старших поколінь, сім’я та турбота про дітей, про їхнє здоров’я, моральне, духовне виховання». Все це, за його словами, буде закріплено як «вищі, безумовні конституційні гарантії».

«Всі запропоновані поправки набудуть чинності тільки при вашому схваленні, за вашої підтримки», – ще раз пообіцяв очільник Кремля.

На 29 червня явка на голосуванні щодо поправок склала 37,2%. Всього, за даними ЦВК, проголосували 40 мільйонів 415 тисяч осіб. Дані про явку враховують і електронне голосування.

Політолог Валерій Соловей в інтерв’ю «МБХ медіа» раніше розповів, що перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко нібито пообіцяв Володимиру Путіну явку в 65% на голосуванні за поправки до Конституції. «Це такий цільовий орієнтир, голосування за – 73-75%. І якщо ми подивимося на так звані екзитполи ВЦВГД (Всеросійський центр вивчення громадської думки – рос. ВЦИОМ), то ми побачимо, що справу тягнуть до цих цифр», – заявив він.

Дострокове голосування в Росії почалося 25 червня, офіційне призначене на 1 липня. Голосувати за поправки можна буде тільки пакетом: «за» чи «проти всіх». Крім обнулення термінів Володимира Путіна, яке дасть йому можливість іти ще на два президентські терміни, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як «мови державотворчого народу», додати в Конституцію згадку про бога і заборонити «применшувати подвиг захисників Вітчизни» – загалом 206 поправок і уточнень .