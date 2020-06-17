Через тунель – до Путіна: в Кремлі і в резиденції президента Росії встановили спецобладнання для дезінфекції

В резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарево під Москвою для захисту від коронавірусу встановили спеціальний тунель, який дезінфікує всіх, хто крізь нього проходить. Кожний відвідувач президента опиняється у «дрібнодисперсному водному тумані», який покриває одяг і відкриті частини тіла розчином, що дезінфікує.

Після появи цієї інформації речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що дезінфікуючі тунелі є не лише в резиденції президента в Ново-Огарево, але і в Кремлі.

«В Кремлі їх навить дві штуки встановлено», – сказав кремлівський речник.

Спецтунель розробила російська компанія з Пензи – міста, що в 600 кілометрах на південній схід від Москви.

Як зазначає британська газета The Guardian, посилаючись на російську агенцію «РІА Новості» дрібнодисперсну рідину поливають з гори, а також з боків тунелю.

В середині березня речник президента Пєсков заявив, що для захисту Путіна від коронавірусу всі співробітники, які займаються підготовкою заходів за участю президента Росії, а також люди з його оточення, здавали тест на коронавірус.

За словами Пєскова, Володимир Путін на час пандемії не виключив зовсім особисті контакти, але мінімізував їх.

Сам Пєсков та його дружина перехворіли коронавірусом, про що стало відомо 12 травня.

Раніше коронавірус виявили в прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

Слідом за Мішустіним коронавірус виявили і в інших членів російського уряду: міністра будівництва Володимира Якушева та міністра культури Ольги Любимової.

Коронавірусну інфекцію знайшли і в шістьох депутатів Державної думи Росії (відомі імена чотирьох з них – це депутати Дмитро Новіков, Леонід Калашников, Світлана Максимова і Оксана Пушкіна, а два інших прізвища депутатів – не відомі).

В Росія виявлено понад півмільйона заражень на коронавірус – це третій показник у світі після Бразилії та Сполучених Штатів. Росія пояснює такі високі дані широким тестуванням.

В Росії зареєстровані понад сим тисяч смертних випадків через коронавірус – це менше аніж в інших великих країнах. Критики, як зауважує газета The Guardian, кажуть, що російські показники смертності можуть бути занижені.