У Росії через небезпеку зараження коронавірусом голосування щодо поправок до Конституції влада вирішила розтягнути на тиждень, щоб учасники голосування не штовхалися на ділянках. Нові поправки дозволять Володимирові Путіну обиратися знову і залишатися при владі до 2036 року. Відеорепортаж телепроєкту «Настоящее время».