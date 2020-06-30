За і проти змін до Конституції Росії: думки росіян – відео
У Росії через небезпеку зараження коронавірусом голосування щодо поправок до Конституції влада вирішила розтягнути на тиждень, щоб учасники голосування не штовхалися на ділянках. Нові поправки дозволять Володимирові Путіну обиратися знову і залишатися при владі до 2036 року. Відеорепортаж телепроєкту «Настоящее время».
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
Лариса Масенко
Наступ на українську мову: Україна проти Малоросії
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ