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30 червня 2020, Київ 21:33
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За і проти змін до Конституції Росії: думки росіян – відео

За і проти змін до Конституції Росії: думки росіян – відео
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За і проти змін до Конституції Росії: думки росіян – відео

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У Росії через небезпеку зараження коронавірусом голосування щодо поправок до Конституції влада вирішила розтягнути на тиждень, щоб учасники голосування не штовхалися на ділянках. Нові поправки дозволять Володимирові Путіну обиратися знову і залишатися при владі до 2036 року. Відеорепортаж телепроєкту «Настоящее время».

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