«Росія – це як пароварка, яка колись все одно вибухне»

Крим – це Україна! Тепер за такий заклик в Росії спочатку можуть оштрафувати, а далі запроторити до в’язниці. На 10 років. Наприкінці вересня Держдума Росії ухвалила закони щодо посилення відповідальності за заклики до відчуження територій Росії та дії, спрямовані на це.

У 2017 році, коли Центробанк Росії випустив нові банкноти з історичними пам’ятками вже окупованого Криму, ми запитували жителів Москви, як вони до цього ставляться? Одна з відповідей була наступною:

«У Криму я ніколи не був. І не цікавився ним. Тому що він український. – Гріє душу? – Мені Крим не гріє душу якось. Від нього одні проблеми».

У лютому 2017 року наші колеги в Москві запитували, чи потрібно повернути Крим Україні заради гарних відносин з іншими країнами, і почули ось таке:

Крим в будь-якому разі потрібно повернути й піти з Донбасу

«Крим у будь-якому разі потрібно повернути й піти з Донбасу. Тому що Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Якого... там робить Росія? Не зрозуміло. Україна – це незалежна держава, яка має свої межі. Росія вторглася в ці межі. Референдуми провела антидержавні! Це наша політика зараз державна російська така?»

У жовтні 2019 року Крим.Реалії запитували в російській столиці, чи варто віддати Японії частину Курильських островів, щоб Токіо визнав Крим російським? Тоді ми почули ось таку думку:

«Визнавати Крим російським? Ніколи. Я не знаю, як щодо островів, але Крим – не російський. – А Курили? – Ой, це так далеко, я не дивилася. Але Крим – не російський».

Усі ці відповіді, за новим російським законодавством, потягнуть на штрафи або ж навіть на тюремні терміни. 22 вересня у першому читанні за це проголосувала Державна дума Росії. Тепер за заклик до відчуження земель Росії штрафують до 200 тисяч рублів. Якщо до цього закликає російський посадовець – до 500 тисяч рублів.

Що буде, якщо правопорушення повториться, пояснив Павло Крашенніков – голова комітету Держдуми Росії з державного будівництва і законодавства: «Якщо протягом року такий заклик повториться – це буде вже кримінальна відповідальність, кримінальна справа, суд і так далі. Відповідно, адміністративна відповідальність – штрафи, кримінальна – терміни».

Повторний заклик вважатиметься екстремізмом. Тому тут і стаття інша й покарання теж: від 6 до 10 років позбавлення волі, каже Крашенніков.

«Якщо громадянин вчиняє дії щодо відчуження територій, ну, наприклад, проводить опитування серед населення щодо відчуження конкретної території, проводить якісь зустрічі й організаційні комітети з цього приводу, в даному випадку, це вже буде кримінальна відповідальність, кримінальна стаття, яка буде віднесена до тяжких», – зазначає Крашенніков.

Це історія про Курили, Калінінград і, неодмінно, Крим

Нові штрафи та тюремні терміни – це історія про Курили, Калінінград і, неодмінно, Крим, переконаний ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Вони розуміють, що є велика можливість, що ці дискусії виникнуть в Росії. Є перший рік, є другий рік, а потім люди дивляться – а що це нам дало? Спочатку волають «Крим наш». А потім дивляться на своє життя і бачать, що в результаті це життя стає гіршим. І це все більше росіяни. І особливо, це, насправді, молоде покоління. Тому це такий свідомий захід, щоб поставити над цією пароваркою кришку. Але я вважаю, що колись її зірве».

Анексію Криму російська влада називає «відновленням історичної справедливості». Приєднання Криму вважають корисним 39% росіян – це дані січневого опитування російського Фонду «Общественное мнение». Хоча 5 років тому, задоволених анексією було вдвічі більше. Також 46% росіян думають, що анексія Криму погано вплинула на міжнародне становище Росії, а ще 14%, що це негативно вплинуло на економіку країни.

Захоплення анексією Криму тане, каже Павло Клімкін. «Реально вся ця істерія після окупації, насправді, вщухає. Якщо ви подивитеся на соцопитування умовно молодого покоління в Росії, там 20 років – 25-30 років, воно хоче жити в якійсь нормальній країні. І не хоче цієї політики. …Тому буде багато спроб і не лише ця тиснути й намагатися поставити знаєте такий ковпак».

Щоб Крим залишався підконтрольним Кремлю вічно, Путін хоче викреслити питання окупованого півострова з політичного порядку денного всередині країни, пояснює російський політолог Андрій Зубов.

Що наше, то наше, а що ваше, то про це ми ще посперечаємося

«Щоб не дати можливість зробити повернення Криму Україні частиною політичного порядку денного опозиції. …У Росії як? Коли вже попало, більше не віддамо. Ну пам'ятаєте, це свого часу була доктрина Брежнєва. Вона не настільки явно виражалася, але її формулювали так: «Що наше, то наше, а що ваше, то про це ми ще посперечаємося».

Крим і кримчани – головна мішень вересневих поправок до російських законів, зазначає політолог із Сімферополя Євгенія Горюнова.

«Росія намагається грати в абсолютно іншу гру, в свою якусь гру, не у відповідності з нормами міжнародного права і це, традиційно, в орвеллівському стилі: світ – це війна, тощо. Намагаються довести, що Крим – це наше і все. І, відповідно, за всі заклики повернути Крим Україні буде термін і так далі», – зауважує Горюнова.

Нові закони спрямовані й проти кримських татар, каже російський політолог Андрій Зубов. Щоб на півострові не могли навіть подумати про будь-який інший Крим, окрім російського.

«Щоб у Криму ніхто не посмів говорити, що треба Крим повернути Україні. Або, ну що гріха таїти, якщо у кримських татар є думки, що Крим може бути незалежний. Або, якщо, деякі, особливо на тлі нинішньої політики Ердогана, мріють про якесь об'єднання з Туреччиною», – зазначає Зубов.

За заклики до відчуження російських земель російські депутати хочуть карати навіть іноземців. Ось, що про це заявив депутат Держдуми Дмитро Іонін: «Ми доводимо всьому світу, що ми захищаємо свою територіальну цілісність. Більш того, під кримінальне покарання підпадатимуть не тільки наші громадяни, а й громадяни інших держав, які закликають, припустимо, якусь частину Росії забрати собі».

Виходить, якщо ви український журналіст чи політик й публічно говорите: Крим – це Україна, тоді ви порушуєте російські закони.

Таких іноземців-порушників судитимуть, максимум, заочно. Їм заборонять в’їзд до Росії і, можливо, Білорусі, припускає .

Коли країна абсолютно ігнорує міжнародне право, ігнорує резолюції та рекомендації міжнародних структур, то можна робити все що завгодно і судити кого завгодно

«Вони можуть засудити кого завгодно, хоч папу Римського, а чому ні? … Коли країна абсолютно ігнорує міжнародне право, ігнорує резолюції та рекомендації міжнародних структур, то можна робити все що завгодно і судити кого завгодно, і судити українських парламентарів за те, що вони говорять, що Крим – це Україна», – зазначає Горюнова.

Формулювання «заборона відчуження земель» з’явилось в одній із сотень ухвалених путінських поправок до Конституції Росії. За словами Путіна, ідея не його, це актор Володимир Машков запропонував.

«Після того як президентський пост перейде до іншої людини, відкриється, прекрасне формулювання, відкриється вікно можливостей. Припустимо, можливість забрати собі Курильські острови, хтось претендує на територію Криму, а хтось навіть і придивляється до Калінінграду. ...Мені здається, що було б непогано закріпити в Конституції заборону на відчуження територій Росії. Віддавати не можна! І навіть вести переговори з цього приводу не можна. Залізобетонно!» – сказав раніше Машков.

Тут Путін використав типову радянську політтехнологію, каже Євгенія Горюнова.

«Це така традиційна практика для авторитарних, для тоталітарних режимів, – зазначає вона. – Діячі маскульту ось вони виходять, кланяються в ноги царю, б'ють чолобитну, кажуть: «Цар-батюшка, ти наш найкращий, без тебе нічого» і так далі. Вони можуть виступати з якимись ініціативами. ...У радянські часи це була б ткаля, кухарка, доярка, комбайнер. Сьогодні в Росії це все-таки творча інтелігенція. Вона ж не просто інтелігенція – вона ж дух народу».

Поправка Володимира Путіна до Конституції Росії й сучасні вересневі зміни до закону, що посилюють відповідальність за заклики до відчуження земель Росії, порушують право на свободу й вираження поглядів, зафіксовані у Декларації прав людини 1948 року. Це все суперечить міжнародному праву вважає Андрій Зубов.

«У томуй-то і річ, що такі законопроєкти – вони суперечать міжнародному праву. ... Якщо ви висловлюєте свої погляди без закликів до насильства, а просто ви говорите: «я вважаю, що Крим – це частина території України і, відповідно, його анексія незаконна й, відповідно, до міжнародного права він повинен бути повернутий під юрисдикцію України», то в цьому не може бути ніякого криміналу».

Усі ці закони суперечать навіть чинній Конституції Росії. В її Статті 29 вказано: кожному гарантується свобода думки й слова, і ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань або відмови від них.