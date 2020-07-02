Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 липня 2020, Київ 01:28
Відео

Вкидання, брехня і відео – головні кадри порушень на голосуванні в Росії щодо поправок до конституції (відеорепортаж)

Вкидання, брехня і відео – головні кадри порушень на голосуванні в Росії щодо поправок до конституції (відеорепортаж)
Embed
Вкидання, брехня і відео – головні кадри порушень на голосуванні в Росії щодо поправок до конституції (відеорепортаж)

No media source currently available

0:00 0:03:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

ЦВК Росії оголосив, що майже 80% виборців підтримали поправки до конституції країни, які обнулять президентські терміни Володимира Путіна. Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав це тріумфом довіри президенту, а правозахисники повідомили про масові фальсифікації. Найяскравіші приклади – в цьому відео. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG