ЦВК Росії оголосив, що майже 80% виборців підтримали поправки до конституції країни, які обнулять президентські терміни Володимира Путіна. Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав це тріумфом довіри президенту, а правозахисники повідомили про масові фальсифікації. Найяскравіші приклади – в цьому відео. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)