Вкидання, брехня і відео – головні кадри порушень на голосуванні в Росії щодо поправок до конституції (відеорепортаж)
ЦВК Росії оголосив, що майже 80% виборців підтримали поправки до конституції країни, які обнулять президентські терміни Володимира Путіна. Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав це тріумфом довіри президенту, а правозахисники повідомили про масові фальсифікації. Найяскравіші приклади – в цьому відео. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)
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