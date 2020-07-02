Які санкції проти Путіна, Шойгу та російського оборонпрому внесли на розгляд Сенату США

До Сенату США 1 липня внесли перший законопроєкт, який передбачає санкції проти російських громадян, причетних до виплати винагород за вбивство американських солдатів у Афганістані, якщо з’являться докази таких дій Росії. Одним з об'єктів санкцій стане президент Росії Володимир Путін. Хто є ініціатором законопроєкту і що саме пропонують?

За даними газети New York Times, Росія пропонувала талібам виплати за атаки на американські та коаліційні війська в Афганістані.​ Наразі офіційно збирають дані для підтвердження чи заперечення цієї інформації.

Американський сенатор Боб Менендес, один із високопоставлених представників демократів у сенатському Комітеті з міжнародних відносин США, запропонував притягнути Росію до відповідальності, якщо буде остаточно підтверджено, що Росія фінансувала талібів за вбивство американських військових в Афганістані.

Менендес пропонує, щоб адміністрація Трампа, якщо будуть зібрані усі докази, запровадила:

фінансові санкції щодо російського президента Володимира Путіна;

міністра оборони Росії Сергія Шойгу;

інших високопоставлених російських чиновників, які, за словами сенатора, були залучені до цієї операції.

заборони на видачу віз Путіну, Шойгу і іншим російським чиновникам;

банківські обмеження для російських оборонних підприємства;

розширення санкції проти олігархів, які входять в оточення Путіна.

«У міру того, як продовжують з'являтися подробиці цієї огидної російської кампанії, Дональд Трамп ще раз довів, що він нездатний захистити наші війська і нашу країну. Конгрес повинен знову стати на захист нашого народу і наших інститутів від кремлівської агресії. Обговорення NDAA не може просуватися без розгляду цієї поправки», – заявив Менендес, відомий своєю критикою адміністрації Трампа.

У заяві сенатора Менедеса йдеться про те, що мета його ініціативи – змусити Росію розплачуватися за свої дії.

Законопроєкт внесений у вигляді поправки до щорічного Акту про оборонні витрати.

Реакції на скандал та пропозиції

Чи отримає цей законопроект достатню підтримку законодавців – поки невідомо. Однак, кілька чільних членів Конгресу вже виступили з закликами до президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти Кремля, якщо повідомлення про те, що Росія оплачувала атаки проти американських солдатів в Афганістані, підтвердяться.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі в інтерв’ю телекомпанії MSNBC закликала запровадити санкції невідкладно: «Ми повинні ввести санкції проти Росії, і ми повинні зробити це зараз».

Колишній віцепрезидент США Джо Байден відреагував на повідомлення, звинувативши Трампа у відсутності реакції. Байден заявив, що його шокує, якщо це є правдою, що Трамп «знав про це місяцями» і робив «гірше, ніж нічого». Байден, який у 2020 році є найбільш імовірним кандидатом на виборах президента США від Демократичної партії, заявив, що Трамп «продовжив свою тривожну кампанію поваги і зачарування (президентом Росії) Володимиром Путіним». Байден пообіцяв, що в разі обрання на виборах 3 листопада «Путін відповість, і ми накладемо на Росію серйозні санкції».

Держсекретар Майк Помпео, спілкуючись з журналістами, зазначив, що «гроші на підтримку Талібану течуть до Афганістану з того моменту, як США два десятиліття тому направили в цю країну війська».

За словами Помпео, керівництво Сполучених Штатів щодня отримує інформацію про погрози і небезпеки, яким піддаються американські військові в різних точках земної кулі.

Держсекретар також відзначив, що повідомлення про імовірну винагороду талібам з боку Росії викликали обурення у російської сторони.

Речник талібів 27 червня заявив, що рух «Талібан» «рішуче відкидає» звинувачення. Він наполягає, що озброєні таліби не потребують сторонніх вказівок у визначенні цілей.

Міністерство закордонних справ Росії назвало повідомлення американських ЗМІ ілюстрацією «низьких інтелектуальних здібностей пропагандистів американської розвідки».

Дональд Трамп все заперечує

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не доповідали про нібито змову між спецслужбами Росії й афганським рухом «Талібан».

Білий дім заперечує, що президента США Дональда Трампа інформували про те, що російська військова розвідка (відома як ГРУ) імовірно пропонувала талібам винагороду за вбивства американських військових в Афганістані.

За словами речниці Білого дому Кейлі МакЕнані, ані Трамп, ані віцепрезидент Майк Пенс не мали таких даних.

Представники Ради національної безпеки, Пентагону та ЦРУ відмовились коментувати звинувачення, про які пізніше також повідомляло видання The Washington Post.

26 червня газета The New York Times написала про те, що нібито, американська розвідка дійшла висновку, що один із підрозділів російського оборонного відомства платив талібам за напади на військовослужбовців США і НАТО в Афганістані. При цьому Адміністрація Дональда Трампа кілька місяців поспіль не реагувала на цю інформацію, стверджує видання.

Наприкінці лютого 2020 США, за погодженням із владою Афганістану, підписали з афганським ісламістським рухом «Талібан» угоду, що має на меті завершити конфлікт в Афганістані.

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