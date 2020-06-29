ЄС продовжив економічні санкції проти Росії через конфлікт в Україні

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії через конфлікт в Україні.

Європейська рада 29 червня вирішила продовжити санкції до 31 січня 2021 року, оскільки не досягнута «повна імплементація» Мінських угод, а бої на Донбасі – не зупинилися.

Санкції вперше запровадили у липні 2014 року через підтримку Росією бойовиків у Донецькій та Луганській областях. З того часу санкції, які здебільшого вражають російську фінансову, енергетичну та оборонну індустрії, продовжують кожні шість місяців.

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.