Лідери ЄС вирішили продовжити секторальні санкції проти Росії – МЗС

Лідери Європейського союзу 19 червня вирішили продовжити ще на шість місяців секторальні санкції проти Росії.

Це рішення привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати Мінські домовленості у повному обсязі», – написав Кулеба у твітері.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, рішення продовжити економічні санкції проти Росії ухвалили під час відеоконференції лідерів ЄС. У найближчі тижні його остаточно затвердять.

Напередодні Рада ЄС продовжила «кримські» санкції проти Росії.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень із Кремля через його агресію проти України.