Кулеба: режим санкцій ЄС проти Росії може бути «підважений»

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що санкції Європейського союзу проти Росії через її агресію проти України можуть бути зняті в будь-який момент.

«Про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити рівно на наступний день після того, як ці санкції були запроваджені. Постійно бродить ця ідея в думках і в головах, і рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій. Так, санкції ухвалені ЄС. Вони ухвалюються – їхня дія продовжується консенсусом. І в будь-який момент (і ми маємо бути свідомі цього) режим санкцій може бути підважений», – сказав Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він також зазначив: якщо і відбудеться демонтаж санкційного режиму, то почнеться він зі зняття секторальних санкцій.

«Тобто тих, які найбільш болючі. Тоді сигнал буде такий, що санкції залишилися, ми просто частинку зняли санкцій, щоб заохотити Росію. Але, по суті, ось це і є головний індикатор – секторальні санкції», – додав Кулеба.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.