Путін звільнив свого радника, до якого США і ЄС застосували санкції через анексію Криму

Президент Росії Володимир Путін 9 жовтня підписав указ про звільнення Сергія Глазьєва, головного радника Кремля, який консультував російського лідера з 2012 року. Глазьєв став одним з чільних російських посадовців, до яких США та Європейський союз санкціонували санкції за роль у координації захоплення українського півострова Крим.

Указ про звільнення Глазьєва датований ще 7 жовтня, але з підписом Путіна з’явився на сайті Кремля напередодні. Перед тим, 1 жовтня, стало відомо, що Глазьєв призначений міністром з питань інтеграції та макроекономіки Євразійської економічної комісії.

Офіційний Київ інкримінує Сергію Глазьєву «вчинення тяжких злочинів проти національної безпеки, миру та міжнародного порядку України». Зокрема, Генеральна прокуратура України влітку 2016 року опублікувала записи телефонних переговорів Глазьєва в 2014 році із директором Інституту країн СНД Костянтином Затуліним, який повідомляє Глазьєву, що виїжджає до Криму для контролю за призначенням самопроголошеного «уряду», що має організувати подальшу анексію півострова. Перехоплення телефонних розмов також засвідчили, що Глазьєв координував у цей період заворушення в інших регіонах та містах України, зокрема в Одесі, Харкові, Запоріжжі та Донецьку.

Глазьєв назвав ці перехоплення розмов українськими спецслужбами «нісенітницею». Натомість Затулін не став заперечувати справжність його розмов і того, що він дійсно говорив те, що є в записах, хоча стверджував, що оприлюднені записи «зманіпульовані» й «підтасовані».

У 2014 році ЄС та США внесли Сергія Глазьєва у санкційний список через його роль в анексії Криму Росією.