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16 Серпень 2019, Київ 16:54
Новини | Міжнародні

Радник Путіна Глазьєв іде з посади

Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і його радник Сергій Глазьєв на конференції «Православно-слов’янські цінності – основа цивілізаційного вибору України», організованій проросійською організацією «Український вибір» . Київ, 27 липня 2013 року

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Радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв, відомий своїми одіозними поглядами, піде зі своєї посади і стане міністром з інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії, повідомляє російське державне агентство новин ТАСС.

За повідомленням, кандидатура чиновника схвалена головами урядів блоку і має пройти узгодження у президентів.

Глазьєв – радник президента Росії з 2012 року. У 2014 році його внесли до санкційних списків США і Євросоюзу за активну роль в підготовці анексії Криму Росією.

Радник президента Росії Сергій Глазьєв (ліворуч) та голова організації «Український вибір» Віктор Медведчук під час круглого столу на тему «Економічні аспекти стратегічного вибору України у питаннях взаємодії з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору». Запоріжжя, 23 листопада 2012 року
Радник президента Росії Сергій Глазьєв (ліворуч) та голова організації «Український вибір» Віктор Медведчук під час круглого столу на тему «Економічні аспекти стратегічного вибору України у питаннях взаємодії з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору». Запоріжжя, 23 листопада 2012 року

У 2012 році як радника Путіна Глазьєв курував створення Митного союзу між Росією, Білоруссю і Казахстаном, який перетворився на Євразійську економічну комісію – наднаціональний орган, який створює єдиний ринок для цих трьох країн і Киргизстану й Вірменії, що приєдналися до них.

У серпні 2016-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про оголошення підозри 20 російським посадовцям, які, за даними слідства, причетні до скоєння злочинів проти України. У Генпрокуратурі, зокрема, оприлюднили ймовірно записи телефонних розмов радника президента Росії Сергія Глазьєва (одного з фігурантів списку ГПУ) і директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна, на яких вони обговорюють сценарії дестабілізації ситуації в Криму і на сході України.

Глазьєв тоді назвав озвучені звинувачення «маячнею», однак не відповів на запитання, чи справді відбувалися оприлюднені Генпрокуратурою телефонні розмови між ним і Затуліним.

Натомість Затулін не став заперечувати справжність його розмов і того, що він дійсно говорив те, що є в записах, хоча стверджував, що оприлюднені записи «зманіпульовані» й «підтасовані».

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