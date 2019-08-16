Радник Путіна Глазьєв іде з посади

Радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв, відомий своїми одіозними поглядами, піде зі своєї посади і стане міністром з інтеграції і макроекономіки Євразійської економічної комісії, повідомляє російське державне агентство новин ТАСС.

За повідомленням, кандидатура чиновника схвалена головами урядів блоку і має пройти узгодження у президентів.

Глазьєв – радник президента Росії з 2012 року. У 2014 році його внесли до санкційних списків США і Євросоюзу за активну роль в підготовці анексії Криму Росією.

У 2012 році як радника Путіна Глазьєв курував створення Митного союзу між Росією, Білоруссю і Казахстаном, який перетворився на Євразійську економічну комісію – наднаціональний орган, який створює єдиний ринок для цих трьох країн і Киргизстану й Вірменії, що приєдналися до них.

У серпні 2016-го генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про оголошення підозри 20 російським посадовцям, які, за даними слідства, причетні до скоєння злочинів проти України. У Генпрокуратурі, зокрема, оприлюднили ймовірно записи телефонних розмов радника президента Росії Сергія Глазьєва (одного з фігурантів списку ГПУ) і директора Інституту країн СНД Костянтина Затуліна, на яких вони обговорюють сценарії дестабілізації ситуації в Криму і на сході України.

Глазьєв тоді назвав озвучені звинувачення «маячнею», однак не відповів на запитання, чи справді відбувалися оприлюднені Генпрокуратурою телефонні розмови між ним і Затуліним.

Натомість Затулін не став заперечувати справжність його розмов і того, що він дійсно говорив те, що є в записах, хоча стверджував, що оприлюднені записи «зманіпульовані» й «підтасовані».