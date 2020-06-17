У відповідь на санкції Росія посилює тиск на українських політв’язнів – Денісова

У відповідь на посилення санкцій проти Росії, Кремль посилює фізичний та психологічний тиск на українських політв’язнів. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова.

«У відповідь на міжнародні санкції РФ посилює знущання з незаконно утримуваних громадян України – відмовляє українським дипломатам у відвіданні наших співгромадян та продовжує фізичний і психологічний тиск, чим вкотре порушує міжнародне та, навіть, російське законодавство. Зокрема, Джеміль Гафаров, Володимир Дудка, Ігор Кіяшко, Олександр Марченко, Тофік Абдулгазієв, Енвер Омеров, Шабан Умеров, Алієв Муслім, Інвер Бекіров, Енвер Сейтосманов, Теймур Абдуллаєв, Енвер Мамутов, Володимир Якименко, Руслан Зейтуллаєв, Андрій Захтей, Олексій Бессарабов, Узеір Абдуллаєв, Рустем Ісмаілов, Віктор Шур, Олександр Шумков, Вадим Сірук, Емір-Усеін Куку, Валентин Виговський, Зеврі Абсеітов, Рустем Абільтаров, Ремзі Меметов, Геннадій Лимешко, Рефат Алімов, Сергій Бугайчук – потерпають через грубе цілеспрямоване порушення їхніх прав», – заявила Денісова.

Вона наголосила, що Росія має дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав незаконно ув’язнених громадян України та припинити репресій проти кримськотатарського народу.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.