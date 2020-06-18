Необхідно посилити санкції проти Росії через Крим – Джеппар

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар закликала посилити санкції через дії Росії в окупованому нею Криму. Про це вона заявила під час відеоконференції «Захоплений Крим: шлях до деокупації».

«Всі винні в порушеннях прав людини в окупованому Криму мають бути притягнуті до відповідальності. Ми розраховуємо на сильну позицію Євросоюзу для звільнення українських політичних в'язнів», – наголосила Джеппар.

Напередодні, 17 червня, представники місії України в ООН закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через невиконання рішення Міжнародного суду ООН про відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу на окупованому півострові.

18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Рада Європейського союзу продовжила дію пакетів санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через окупацію та анексію українського півострова Крим.