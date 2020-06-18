Мережа «Алло» після скарги Еміне Джеппар правильно позначила Крим на своєму сайті

Мережа «Алло» впродовж ночі 18 червня змінила позначення на мапі, де вказані магазини цієї мережі. Станом на ранок окупований Росією Крим і материкову Україну не розділяють жодні межі, а назви населених пунктів півострова написані українською.

Пізно ввечері 17 червня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар указала у фейсбуці, що мапа на сайті «Алло» чітко відокремлює Крим від решти території України, а в деяких варіантах відображення і адміністративна назва півострова написана в російському варіанті – «Республика Крым» замість «Автономна Республіка Крим».

«Мережа магазинів «АЛЛО», що оперує в Україні, вирішила догодити всім. АРК та «Республика Крым» «в одному флаконі». На сайті магазину в розділі «мережа відділень» Крим позначено окремо від материкової України. Звернення ігноруються. Відписка в стилі «розглянемо, опрацюємо, повідомимо», – наголосила Джеппар.

Змінивши позначення, мережа «Алло» не надала жодних пояснень того, чому на її сайті Крим був позначений неправильно.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у 2014 році. Цей крок був засуджений ООН та більшістю країн світу, США, Євросоюз запровадили проти Москви санкції. Сама Росія вважає окупацію та анексію півострова «відновленням історичної справедливості».