Реакції західних аналітиків на голосування за «конституційні правки» в Росії: «довічний диктатор» і провина Заходу

Із 25 червня по 1 липня 2020 року в Росії пройшло голосування-референдум за поправки російської до Конституції. Ці зміни, в разі їх ухвалення, дозволять чинному президенту Росії Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року. Ще до закриття виборчих дільниць ЦВК Росії почала публікувати результати і пізніше прозвітувала, що після підрахунку майже 100% голосів – зініційовані Путіним зміни підтримали 78% із тих, хто взяв участь у голосуванні. Серед них є і голоси із окупованого Росією Криму та голоси власників російських паспортів із підконтрольної російським гібридним російським силам частини Донбасу. «Голос Америки» зібрав реакції західних аналітиків та експертів на «увічнення президенства» Володимира Путіна.

За даними Центральної виборчої комісії Росії, після обробки майже 100% бюлетенів – майже 78% тих, хто взяв участь у голосуванні підтримали запропоновані Володимиром Путіним і схвалені раніше Держдумою Росії зміни до Конституції. Трохи більше 21% висловилися проти. Явка склала майже 65%. Найвища явка, за даними ЦВК, у Чечні – 95%, і там «правки Путіна» підтримали 98% учасників голосування.

«Це за червоною лінією легітимності, він [Путін] потребує голосування громадськості, щоб підтвердити легітимність цього безпрецедентного, навіть за російськими стандартами, кроку», – відреагував експерт американського Центру Карнегі в Москві Александр Баунов.

«Хоча Росія і є авторитарною, всі – навіть серед еліти та прихильників Путіна – сумніваються у легітимності цього кроку», – додає він.

Це занепад нашої планети. Сором і провал

«З попелу Радянської імперії постає довічний диктатор, – пише про російський референдум американський політолог, голова групи «Євразія» Іан Бреммер, – це занепад нашої планети. Сором і провал».

Бреммер бачить у такому розвиткові подій і частину провини Заходу.

«Була можливість допомогти відбудувати Росію після 91 року. План Маршалла для того, щоб підняти переможеного супротивника і перетворити його на союзника. Але це не було пріоритетом. Натомість, маємо довічного Путіна, який наполегливо працює, щоб зашкодити Заходу», – пише Бреммер у твітері.

«Путін щойно провів один з найбільш автократичних заходів за свої 20+ років при владі, Путін фактично стає довічним диктатором Росії», – пише колишній посол США в Росії і відомий критик Путіна Майкл Макфол.

У своєму дописі у твітері він також розкритикував президента США Дональда Трампа за поблажливе ставлення до Путіна.

Частиною «масштабного політичного театру» назвав голосування Путіна на референдумі кореспондент Financial Times в Москві Макс Седдон.

Голосування за зініційовані Путіним зміни до Конституції Росії викликало сумніви міжнародної спільноти щодо його легітимності:

У Європарламенті заявили, що ЄС не буде визнавати результати проведення референдуму в Криму.

Про це є окрема заява голови комітету Європарламенту із закордонних справ Девіда Макалістера;

Україна закликала ООН засудити проведення Росією референдуму на території Криму та на Донбасі.

«Голосування» суперечить основним нормам та принципам міжнародного права, зокрема Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 «Територіальна цілісність України» а також українському законодавству», – мовиться у зверненні постійного представника України в ООН Сергія Кислиці. Він підкреслив, що голосування відбувалось з використанням примусово виданих Росією паспортів і тому не може вважатись легітимним.

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