Кілька сотень людей протестують проти змін до конституції Росії в центрі Москви

Кілька сотень людей зібралися в центрі Москви на акцію протесту проти пропонованих змін до конституції, голосування за які 1 липня завершується в Росії. Серед поправок – «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна, що дасть йому змогу знову балотуватися і залишатися при владі до 2036 року.

Раніше координатор руху «НЕТ!» Андрій Пивоваров закликав противників схвалення поправок зібратися на мітинг в центрі Москви для обговорення підсумків голосування.

Про намір вийти на Пушкінську площу Москви повідомив у своєму блозі московський муніципальний депутат Ілля Азар.

Депутат Московської міської думи від партії «Яблуко» Сергій Мітрохін, який є серед тих, хто зібрався на площі, заявив Радіо Свобода, що голосування означає «кінець ... верховенства права в Росії».

Демонстрація відбувається мирно, люди змінюють одне одного в одиничних пікетах, по черзі тримаючи плакати біля пам'ятника Пушкіну. На площі було багато поліції, але проти протестувальників заходів не вживали.

Акція протесту відбулася і в центрі Санкт-Петербурга. Жителі вимагали скасувати обнулення термінів чинного президента Володимира Путіна і не переписувати конституцію, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Север.Реалии.

В акції взяли участь близько ста осіб. Вони тримали в руках стару версію конституції Росії і плакати. Їх витіснили з площі силовики, кілька людей затримано, частину – до того, як вони встигли потрапити на акцію.

1 липня завершується загальноросійське голосування щодо поправок до конституції країни, яке почалося 25 червня. Дільниці закриються о 21 годині за Москвою, однак ЦВК Росії вже опублікувала перші результати.