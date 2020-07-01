Україна закликає ООН засудити голосування щодо «путінських поправок» у Криму

Україна закликає всі країни-члени ООН засудити проведення Росією голосування щодо поправок до конституції в анексованому нею Криму, а також залучення до цього процесу жителів Донбасу, яким видали російські паспорти. Про це йдеться в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці на адресу генерального секретаря ООН, текст якого цитує «Укрінформ».

«Україна рішуче засуджує голосування на тимчасово окупованих українських територіях і впевнена, що воно суперечить основним нормам і принципам міжнародного права, в тому числі, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН 68/262 «Територіальна цілісність України», а також українському законодавству», – йдеться в повідомленні.

За словами Кислиці, участь громадян України в такому голосуванні з використанням «примусово виданих Росією паспортів на тимчасово окупованих українських територіях спотворює результати всеросійського голосування».

«Ці результати будуть недійсними і не будуть мати юридичних наслідків», – зазначив представник України.

Дипломат підкреслив, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є і залишаться невід’ємною частиною суверенної Української держави і підпадають під дію Конституції і законів України.

«Всі причетні до незаконної організації та проведення «голосування» на тимчасово окупованих українських територіях будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України», – підкреслив він.

25 червня в Росії й анексованому нею Криму почалося голосування щодо поправок до конституції Росії. Воно закінчується 1 липня.

Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів і дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.

У Криму людей закликають брати участь в голосуванні будь-якими способами. Зокрема, підконтрольна Москві влада півострова організовує виїзні голосування для жителів сільської місцевості.

У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що голосування за поправки до конституції Росії на території анексованого Криму є незаконним.

Представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано повідомив, що ЄС не визнає проведення на території Криму цього голосування.