Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 липня 2020, Київ 17:35
Новини | Міжнародні

ЦВК Росії опублікувала перші результати голосування щодо конституції ще до закриття дільниць

На виборах федерального рівня в Росії публікувати результати до закриття дільниць заборонено законом, щоб результати не впливали на волевиявлення громадян

Центрвиборчком Росії опублікував інформацію про попередні підсумки голосування щодо поправок до конституції країни ще до закриття дільниць.

За підсумками підрахунку 0,79 відсотка бюлетенів, за поправки проголосували 72,9 відсотка виборців, стверджують в комісії. Дані наводить російське державне агентство «РИА Новости».

На виборах федерального рівня в Росії публікувати результати до закриття дільниць заборонено законом, щоб результати не впливали на волевиявлення громадян. Останнім закінчує голосувати Калінінград, о 21:00 за московським часом.

У даному випадку цим правилом ЦВК Росії знехтувала. Голосування щодо зміни конституції до 15:00 за Москвою закінчилося на Далекому Сході.

Поправки до конституції, зокрема, передбачають посилення президентської влади в Росії, дають чинному президенту Володимиру Путіну право взяти участь у наступних президентських виборах, створюють новий конституційний орган – Державну раду.

Опозиція не вибрала єдиного ставлення до голосування – КПРФ і комітет «НІ!» закликали голосувати проти, Олексій Навальний і партія «Яблуко» – бойкотувати голосування. Соціологи проводили опитування, які показували низьку підтримку поправок у всього населення в цілому і високу – у готових прийти на дільниці.

Багато прихильників опозиції закликають вийти на мітинг проти поправок 1 липня у центрі Москви. Акція не узгоджувалася з міською владою.

За і проти змін до Конституції Росії: думки росіян – відео
Embed
За і проти змін до Конституції Росії: думки росіян – відео

No media source currently available

0:00 0:04:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG