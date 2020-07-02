Радіо Свобода Daily: Чи знають в окупованому Криму, за які поправки до російської Конституції голосували?

Обрання запобіжного заходу Порошенкові

Печерський районний суд Києва переніс на 8 липня засідання для обрання запобіжного заходу п’ятому президентові України, народному депутатові від «Європейської солідарності» Петрові Порошенку. Слідчий суддя Сергій Вовк оголосив про це на засіданні 1 липня.

На цьому засіданні захист Порошенка оголосив відвід групі прокурорів, але суд відмовив у цьому клопотанні. Крім того, адвокат Ілля Новіков звинуватив Офіс генерального прокурора у фальсифікації документів під час оголошення підозри Порошенку.

Втім примітно, що і колишній, і чинний президенти своїми пріоритетами називали реформу судової системи. І Петро Порошенко, і Володимир Зеленський подавали до Верховної Ради законопроєкти, які мали б покращити правосуддя. Та от реальність складається так, що п’ятий президент сьогодні є одним з тих, хто звинувачує судову систему в необ’єктивності. Чому так відбувається і чи очікує така ж сама доля на Володимира Зеленського?

Стисло далі.

Голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення. Як повідомляє пресслужба регулятора, причина такого рішення – систематичний політичний тиск.

Колишньому міністру екології й природних ресурсів України Миколі Злочевському 1 липня повідомили про підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

На Закарпатті передали в суд справу про вирубку буків на 3 млн грн

Голосування за зміни до Конституції Росії, що «увічнюють» президенство Путіна

Центрвиборчком Росії опублікував інформацію про попередні підсумки голосування щодо поправок до конституції країни ще до закриття дільниць. За підсумками підрахунку 0,79 відсотка бюлетенів, за поправки проголосували 72,9 відсотка виборців, стверджують в комісії. Але на виборах федерального рівня в Росії публікувати результати до закриття дільниць заборонено законом, щоб результати не впливали на волевиявлення громадян.

Щоб виступити проти пропонованих змін до Конституції, кілька сотень людей зібралися в центрі Москви на акцію протесту.

Ми ж хочемо звернути вашу увагу на те, як проходить голосування в окупованому Росією Криму. Підконтрольна Кремлю місцева влада переконує, що «кримчани в єдиному пориві підтримують» цей процес. Але Крим.Реалії з’ясували, що багато хто просто не знає, за що він голосував, а багато кримчан узагалі виступають проти цього голосування.

Купили за 600, продали за 4 тисячі

В Україні триває розслідування щодо загибелі цуценят на борту літака МАУ, які летіли з Києва у Торонто. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Однак ця ситуація – не перший випадок, коли тварини страждають у великому бізнесі, який процвітає на теренах пострадянських країн.

Часто тварин за кордон відправляють партіями, аби там перепродати їх за значно вищою ціною. Часто, таких тварин продають як здорових, чистокровних собак, однак на ділі вони можуть мати липові документи. Ба більше, про комфортний переліт для них турбуються мало, тож прилетіти вони часто можуть уже нездоровими. Ще одна схема – реєструвати собак як службових. Більше по те, як в Україні працює бізнес з експорту собак і котів тут.

Український спорт у липні

Український спорт починає прокидатися після карантинної сплячки. За футболом свої чемпіонати почали проводити в баскетболі, волейболі та інших ігрових видах. Потрохи повертаються і міжнародні змагання. Тож сміливо можна заявляти, що нарешті в липні українські вболівальники зможуть знайти собі турніри до вподоби. І хоча ще не всі федерації та організації активізувалися, але перші кроки зроблені. Тому на завершення пропонуємо вам перелік турнірів, які вже можна та варто подивитися у липні.

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