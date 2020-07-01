Суд відмовив захисту Порошенка у відводі прокурорів

Печерський райсуд Києва відмовив захисту п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка у відводі генерального прокурора Ірини Венедіктової і групи прокурорів у кримінальному провадженні про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Суддя Сергій Вовк оголосив про це на засіданні 1 липня, на якому суд розглядає запобіжний захід для Порошенка.

Прокуратура 1 липня попросила в суді для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 липня. Захист заявив про неправильне оформлення подання.

В Офісі генпрокурора раніше заявили, що оголосили підозру Петрові Порошенку в цій справі.

Водночас адвокати наполягали і знову вказали про це в суді, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура, за їхніми словами, порушила норми Кримінального процесуального кодексу.

Біля будівлі суду мітингують прихильники Порошенка.

Суд із обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку почався 18 червня. Прокурори тоді попросили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча раніше говорили про те, що прокуратура буде домагатися арешту експрезидента.

Зрештою суддя оголосив перерву до 1 липня.