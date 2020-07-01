Адвокат Порошенка звинуватив Офіс генпрокурора у фальсифікації документів

Офіс генерального прокурора здійснив фальсифікацію документів під час оголошення колишньому президенту та народному депутату Петру Порошенку підозри, заявив його адвокат Ілля Новіков у відеозверненні.

«Здійснена фальсифікація. Ми в цьому абсолютно впевнені. Хтось може вирішити, що ми чіпляємося до одруківок, технічних помилок, формальностей. Це не так. Ми бачимо, що такий стиль роботи Офісу генерального прокурора в справі Порошенка», – розповів Новіков.

За словами адвоката, у постанові про доручення прокурору, який оголосив Порошенку підозру, згадана стаття 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Водночас її немає в повідомленні про підозру та дорученні прокурору оголосити підозру.

«Чому це важливо? Тому що в першому абзаці фігурує ця стаття, яку виключили з провадження, яке закрили 25 травня. Цієї статті немає. Її не було вже на той момент, коли Ірина Венедіктова нібито підписувала цей другий документ. Нам пояснюють, що все правильно. Ніякої помилки немає. 109 стаття згадується в шапці постанови тільки тому, що колись провадження по цій статті велося в межах цієї справи», – сказав Новіков.

Адвокат вважає, що це неправда, «і щоб зрозуміти, що це неправда, навіть не потрібно бути юристом».

«Будь-яка людина, яка працювала в офісі й робила новий документ зі старого, знає, як це відбувається. Ви берете старий «вордівський» документ, копіюєте шапку, міняєте й отримаєте новий. Ми вважаємо, що те, що відбулося, – а відбулася технічна помилка… Ця помилка маркує те, що було зроблено», – заявив Новіков.

На його думку, постанова про доручення прокурору була створена «заднім числом».

Він звернув увагу на слова генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, яка закликала Порошенка «доводити в суді свою невинуватість».

«Так виглядає презумпція невинуватості з точки зору генерального прокурора. Якщо ти чесний – піди в суд і доведи там, що ти не верблюд. Обґрунтуй свою невинуватість… Це ви, прокурори, повинні довести в суді винуватість тієї людини, яку підозрюєте», – додав Новіков.

У своєму відео 30 червня генеральна прокурка Ірина Венедіктова заявила, що в травні 2019 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером з останніми цифрами «753» в справі про кримінальне правопорушення про призначення членів Вищої ради правосуддя.

У листопаді 2019 року в реєстр були внесені відомості за номером з останніми цифрами «1732» в справі про незаконне призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

3 березня 2020 року кримінальні провадження «753» і «1732» були об’єднані в одне провадження. Реєстр автоматично присвоїв йому первинний номер з останніми цифрами «753».

Під час розслідування слідчий закрив епізод щодо Вищої ради правосуддя, однак номер залишився незмінним – «753».

Венедіктова запевнила, що 10 червня вона підписала повідомлення про підозру Порошенку, постанову, якою доручено повідомити про підозру, та доручення повідомлення про підозру.

Вона наголосила, що в повідомлення про підозру є посилання на статті 27, 41 та 426-1 Кримінального кодексу України (підбурювання до перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

«В постанові, якою доручено повідомити про підозру, зазначено, окрім перелічених статей, також і статті 109, 367 та 382 Кримінального кодексу України. У дорученні зазначені статті 367 (службова недбалість), частина 4 статті 27, частина 4 статті 41, частина 4 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Помилки немає! Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру», – запевнила Венедіктова.

10 червня правоохоронці оголосили Порошенку підозру. За даними прокуратури, у 2018 році Порошенко схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень.

Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента відкидає звинувачення в порушенні закону.

1 липня Порошенку обиратимуть запобіжний захід.