Венедіктова заперечує, що справа «перевищення влади» Порошенком є політичним переслідуванням

Звинувачення п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка в схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади не є політичним переслідуванням, стверджує 18 червня генеральна прокурора Ірина Венедіктова.

Таким чином вона прокоментувала заяви прихильників Порошенка, які звинувачують слідство в політичному тиску.

Венедіктова послалася на інші справи проти Порошенка, які були відкриті за заявами політика часів Віктора Януковича Андрія Портнова, і, за її словами, закриті за відсутністю складу злочину.​

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«Тут взагалі немає політики. Я вам навела приклад, що по чотирьом плюс-мінус однаковим справам по одній ми поки що закінчили на цій стадії, інші були закриті. Тому це просто баланс. Я вам хочу сказати, що незадоволені всі. Тому що одні заявники незадоволені, зрозуміло, що за відсутністю складу злочину закриті одразу три провадження. Інші кажуть, що це політичний тиск, хоча тут політики немає взагалі. Є заяви голови Служби зовнішньої розвідки. Ми за державні інституції. Зовнішня розвідка, перепрошую – це серйозно», – заявила вона.

Генеральна прокурорка також відмовилася коментувати заяви адвокатів Порошенка щодо характеру обвинувачень. Вона навела версію слідства, за якою п’ятий президент нібито сприяв безпідставному призначенню до Служби зовнішньої розвідки заступника голови.

«Людина, яка була призначена на посаду не вакантну, в штатному розписі ця посада не існує, отримувала заробітну платню. Шкода державі – півтора мільйона. Але найголовніше, що в нас відбувається: людина допущена до топ-секретної інформації в державі. Якщо подивитися на судову практику... просто порівняти, провести паралелі за такими ж злочинами, то скільки людей в нас засуджені, відбувають покарання, пішли на угоди і так далі. Тобто чому для одних людей це нормально, а про інших ми кричимо про політичні переслідування?» – сказала вона.

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Венедіктова також пояснила, чому прокурори змінили клопотання про запобіжний захід, попросивши суд про особисте зобов’язання для Порошенка, хоча доти вимагали взяти його під варту. За її словами, сторона обвинувачення клопотала про арешт, тому що Порошенко не приходив на допити.

«Щойно в нас з’явилася підозра, одразу ж особа з’явилася в кабінеті генерального прокурора. Причому заявляла на камери (я думаю, що ви всі можете в цьому пересвідчитися, в усіх був стрім, всі почули і побачили), що «я буду з’являтися, я ні від кого не ховаюся, я є». І… народний депутат про це заявив всім і мені в тому числі. У понеділок він з’явився до суду, ви також про це знаєте. Сьогодні він з’явився до суду. Питання: чому не можна змінити клопотання, при тому, що людина дійсно політик, народний депутат, виконує свої професійні повноваження. І, враховуючи те, що він запевнив нас всіх і словами, і діями – чому не змінити запобіжний захід, щоб він продовжував виконувати свою професійну і політичну діяльність і з’являтися для проведення процесуальних дій?» – міркує генеральна прокурорка.

18 червня почався суд із обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петрові Порошенку. Зрештою суддя оголосив перерву до 1 липня.

10 червня ОГП повідомив, що підозрює Порошенка в тому, що він у 2018 році, будучи президентом, «схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень». Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».​