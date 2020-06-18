В Україні посилюються політичні переслідування – звернення депутатів Львівської облради

Депутати Львівської облради сьогодні на сесії ухвалили звернення до президента України і Голови Верховної Ради щодо політичних репресій в державі.

Зокрема, обласні обранці наголошують, що сьогодні «Україна знову постала перед вибором: рухатись у напрямі Європейського Союзу та НАТО чи перетворитись на підконтрольну напівколонію Росії. Перед таким вибором країну ставить своїми діями центральна влада».

У зверненні мовиться, що в Україні посилюються політичні переслідування. А це десятки резонансних кримінальних проваджень проти опозиційних політиків і громадських активістів. Зокрема, порушено близько двадцяти кримінальних проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Цей процес проводиться з численними процесуальними порушеннями, але ні Державне бюро розслідувань, ні Офіс Генерального прокурора України це не турбує. Навпаки, вони супроводжують свою діяльність, використовуючи відверту маніпуляцію й пропаганду в найгірших традиціях радянських часів», – мовиться у документі.

Також обласні депутати згадали справу проти одеського активіста Сергія Стерненка.

Львівська облрада закликає центральну владу припинити практику політичного переслідування і не поглиблювати суспільно-політичне протистояння в Україні.

«Це вигідно лише Росії та їхній «п’ятій колоні» в Україні. В Україні влада, яка займалась репресіями опозиції, замахом на українські національні цінності, завжди програвала й ганебно йшла в історичне небуття. Так буде й цього разу, якщо влада продовжуватиме політику репресій та переслідувань», – мовиться у зверненні.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало 18 червня на ситуацію з правосуддям в Україні.