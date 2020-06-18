Під судом із обрання запобіжного заходу Порошенкові проходить акція на його підтримку (трансляція)

Під Печерським райсудом Києва, який має обрати запобіжний захід народному депутату, п’ятому президенту України Петру Порошенку, зібралися активісти на його підтримку.

Значна частина з присутніх є його однопартійцями з «Європейської солідарності», які раніше у четвер покинули у повному складі сесійну залу парламенту, щоб піти під стіни суду. Під суд також прийшла дружина Петра Порошенка Марина.

Пізніше до присутніх долучився і сам Петро Порошенко, він подякував всім, хто прийшов, за підтримку.

Порошенко назвав ситуацію з обранням йому запобіжного захисту «судилищем» і «дрібною помстою дрібних закомплексованих людей».

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Крім того, у четвер у Львові на площі перед пам’ятником Шевченка близько 100 осіб взяли участь в акції «Барикада», щоб висловити свою підтримку Петрові Порошенку. Як повідомляє кореспондент Радіо свобода, акція була мирною і об’єднала різних представників політичних і громадських організацій. Приєднались до акції і представники кримськотатарської громади.

Поки невідомо, чи засідання відбудеться, оскільки раніше сьогодні Офіс генерального прокурора повідомив Радіо Свобода, що його очільниця Ірина Венедіктова просить Печерський районний суд Києва перенести засідання з розгляду запобіжного заходу для Петра Порошенка через смерть його батька. Пізніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що родина Порошенка не подавала клопотань про перенесення судового засідання.

Ввечері 17 червня речник Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомив, що родина Порошенків ухвалила рішення перенести похорон Олексія Порошенка, батька п’ятого президента України, на 19 червня.

10 червня ОГП повідомив, що підозрює Порошенка у тому, що він у 2018 році, будучи президентом, «схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень». Захист політика назвав звинувачення «абсурдом».