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18 червня 2020, Київ 08:52
Новини | Політика

Через суд похорон Олексія Порошенка перенесли

Олексій Порошенко, батько п’ятого президента України Петра Порошенка

Родина Порошенків ухвалила рішення перенести похорон Олексія Порошенка, батька п’ятого президента України, на 19 червня. Про це в ніч на 18 червня повідомив речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

«Завтра Петро Порошенко іде до суду. Тому похорон його батька Олексія Порошенка довелося перенести на п’ятницю, 19 червня», – вказав Цеголко.

Панахиду відслужать 19 червня о 10:00 у Свято-Михайлівському монастирі, церемонія прощання – о 12:00 за адресою Інститутська, 7 у Києві.

Батько п’ятого президента України Олексій Порошенко помер 16 червня.

Печерський районний суд Києва 18 червня проведе засідання, на якому розгляне запобіжний захід для Петра Порошенка, нині народного депутата і лідера партії «Європейська солідарність». За словами адвокатів Порошенка, засідання заплановане на 15:15.

Один із захисників, Ілля Новіков 16 червня повідомив, що Офіс генерального прокурора проситиме суд взяти Порошенка під варту.

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