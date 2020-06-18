Через суд похорон Олексія Порошенка перенесли

Родина Порошенків ухвалила рішення перенести похорон Олексія Порошенка, батька п’ятого президента України, на 19 червня. Про це в ніч на 18 червня повідомив речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

«Завтра Петро Порошенко іде до суду. Тому похорон його батька Олексія Порошенка довелося перенести на п’ятницю, 19 червня», – вказав Цеголко.

Панахиду відслужать 19 червня о 10:00 у Свято-Михайлівському монастирі, церемонія прощання – о 12:00 за адресою Інститутська, 7 у Києві.

Батько п’ятого президента України Олексій Порошенко помер 16 червня.

Печерський районний суд Києва 18 червня проведе засідання, на якому розгляне запобіжний захід для Петра Порошенка, нині народного депутата і лідера партії «Європейська солідарність». За словами адвокатів Порошенка, засідання заплановане на 15:15.

Один із захисників, Ілля Новіков 16 червня повідомив, що Офіс генерального прокурора проситиме суд взяти Порошенка під варту.