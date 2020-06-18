Суд у Києві обиратиме запобіжний захід Порошенкові

Печерський районний суд Києва 18 червня проведе засідання, на якому розгляне запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка, нині народного депутата і лідера партії «Європейська солідарність».

За словами адвокатів Порошенка, засідання заплановане на 15:15.

Один із захисників, Ілля Новіков 16 червня повідомив, що Офіс генерального прокурора проситиме суд взяти Порошенка під варту.

Адвокат додав, що питання про запобіжний захід буде розглядати суддя Сергій Вовк, на якого виявилася розподілена справа.

«Про суддю Вовка існує циркулююча серед юристів думка, що він пов’язаний із Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він відновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення за попередніми клопотаннями ДБР в рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання в силу ряду причин виявилося розподілено на суддю Вовка, – це очікувано і нас це не здивувало», – наголосив Новіков.

Він також підтвердив, що Порошенко обов’язково буде на суді 18 червня, хоча цього дня мав би відбутися похорон його батька, який помер 16 червня. «Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді – це принципове питання, і тепер ще більш принципове», – наголосив Ілля Новиков.

Речник Петра Порошенка Святослав Цеголко повідомив у ніч на 18 червня, що через суд похорон перенесли на 19 червня.

Інший адвокат п’ятого президента Ігор Головань, зі свого боку, говорив про велику кількість процесуальних порушень у провадженні проти Порошенка, за яким його планують узяти під варту.

Він, зокрема, нагадав, що попередній генпрокурор Руслан Рябошапка називав підозри проти Порошенка необґрунтованими, також керівник САП Назар Холодницький заявляв про відсутність правопорушення в нинішній справі, що стосується призначення Порошенком як президентом на посаду першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

За словами адвоката, нинішня генпрокурор Ірина Венедіктова – «перша в історії очільниця ОГП, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження президента України».

Інформацію про те, що Офіс генерального прокурора клопотатиме перед судом про взяття Петра Порошенка під варту, також подає інтернет-видання «Українська правда» з посиланням на пресслужбу ОГП. У цьому повідомленні також ідеться про можливість внесення застави в сумі 10 мільйонів гривень.

Також із заявою про план узяти Порошенка під варту з альтернативою в 10 мільйонів гривень застави повідомив у телеґрамі проросійський діяч Андрій Портнов, який ініціював понад десяток кримінальних проваджень щодо п’ятого президента і час від часу публікує внутрішню інформацію правоохоронних органів.

У більшості цих проваджень Порошенко наразі є свідком. У нинішньому провадженні з приводу призначення Семочка йому вже намагалися вручити підозру. Порошенко і його адвокати наголошують, що з погляду Кримінального процесуального кодексу вручення підозри не було. Генпрокурор Ірина Венедіктова стверджує протилежне.

Кілька заяв із застереженнями проти політичного переслідування нинішньою владою України опозиції, і зокрема Петра Порошенка, вже пролунали на Заході.