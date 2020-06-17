Радіо Свобода Daily: Порошенко в день похорону батька прийде і в Печерський райсуд

Порошенка можуть взяти під варту?

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка, нині народного депутата і лідера партії «Європейська солідарність», Ілля Новиков повідомив, який, за його даними, запобіжний захід буде вимагати Офіс генерального прокурора в суді щодо його підзахисного. За його словами, ОГП вимагатиме для Порошенка взяття під варту.

Адвокат додав, що питання про запобіжний захід буде розглядати в Печерському суді Києва 18 червня суддя Сергій Вовк, на якого виявилася розподілена справа.

Він також підтвердив, що Порошенко обов’язково буде на суді 18 червня, хоча цього дня мав би відбутися похорон його батька, який помер раніше 16 червня. «Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді – це принципове питання, і тепер ще більш принципове», – наголосив Ілля Новиков.

Олену Зеленську шпиталізували з COVID-19

Дружину президента України Олену Зеленську доправили до лікарні в Києві з COVID-19, повідомляє Офіс президента.

«Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний. Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів», – йдеться в повідомленні.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков і радник президента України Руслан Демченко після повернення з Парижу здали ПЛР-тест на коронавірус і результати тестів виявилися негативними.

Далі невеличкий перелік важливих новин.

Активісту Сергію Стерненку змінили адресу домашнього цілодобового арешту на фактичну адресу

В Херсоні голову обласної ради Владислава Мангера затримала СБУ, на суд його привезли до Києва

Розгляд апеляційної скарги захисту генерал-майора Віктора Назарова на вирок Павлоградського міськрайонного суду, який засудив його до 7 років ув’язнення через катастрофу Іл-76, відклали на 4 серпня

Колишній народний депутат та колишній керівник Харківської області Михайло Добкін розглядає можливість участі у виборах мера Києва

Військова контррозвідка СБУ повідомила, що викрила командира бойового корабля, який збирався передати відомості у сфері бойової готовності ВМС ЗСУ представникам російських спецслужб

В окупованому Сімферополі, незважаючи на коронавірус, все ж проведуть військовий парад

Лукашенко натякає на можливий «український сценарій» у Білорусі

У сусідній Білорусі заговорили про так званий «український сценарій повалення Лукашенка». Російські політики традиційно звинувачують у цьому США, а ось сам білоруський президент натякає на Кремль. «На гроші російських олігархів вони до влади ведуть ось цю відморожену так звану радикальну опозицію в Білорусі!... Ви бачите, що нас на частини розривають! Єдина пострадянська країна, яка не бачила горя!» – обурюється президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як розпалюються пристрасті напередодні президентських виборів у Білорусі і чому Лукашенко не поспішає продовжувати договір про розміщення російських військових об’єктів на своїй території? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Що потрібно знати кримчанам про поїздки на материкову частину України

Із 14 червня контрольно-пропускні пункти на адміністративному кордоні з окупованим Росією українським Кримом у Херсонській області відновили роботу. Обмеження мали діяти до 22 червня, однак їх скасували передчасно на позачерговому засіданні уряду України. Проте усі, хто приїхав, зобов'язані відбути двотижневу самоізоляцію.

Як уточнили в Міністерстві з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій України, громадянин, який перетинає адмінкордон, має надати письмову згоду на самоізоляцію, встановити на смартфон додаток «Дій вдома» та виконувати його інструкції. Порушникам цих умов загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Тим часом у Прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованому Криму повідомили, що раніше запроваджені обмеження на в'їзд залишаються чинними. Більше про те, як тепер переміщатися між півостровом і материковою частиною України, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Росія використовує публікації проєкту Радіо Свобода у справі проти Джемілєва

В ініційованій російською ФСБ справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва сторона обвинувачення використовує публікації проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Як повідомив в коментарі проєкту адвокат Микола Полозов, сама справа налічує 11 томів і фігурують в ній щонайменше два матеріали Крим.Реалії.

«Незважаючи на те, що кореспонденти Крим.Реалії не можуть вільно працювати в окупованому Криму, російські слідчі спокійно користуються публікаціями журналістів. Наприклад, вони використовували один з матеріалів, щоб підтвердити, що Мустафа Джемілєв здійснював, на їхню думку, прорив 3 травня 2014 року на півострів. Ще одна новина була використана в матеріалах справи, щоб підтвердити, що Джемілєв повідомлений про кримінальний процес, ініційований проти нього», – розповів Полозов.

Радіо Свобода почало приймати заявки на стипендію Вацлава Гавела

І наприкінці невеличкий анонс. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода і Міністерство закордонних справ Чехії оголосили про старт прийому заявок на стипендію Вацлава Гавела для журналістів на 2020-2021 академічний рік. Заявки приймаються до 11 серпня 2020 року включно. Стажування триватиме з 4 січня по 30 липня 2021 року.

Мета програми полягає в тому, щоб допомогти журналістам із країн, у яких бракує свободи преси, реалізуватися з дотриманням професійних стандартів. Програма ґрунтується на вірі колишнього президента Чехії Вацлава Гавела у визначальну роль журналістики в опорі тиранії.

Учасниками можуть стати журналісти з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та Росії. У різні роки стипендіатами програми ставали: Наталія Седлецька, Ольга Мальчевська, Сафіє Абляєва, Ярослава Куцай, Гліб Жаворонков.

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