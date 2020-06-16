Розгляд «справи генерала Назарова» у Дніпрі відклали до серпня

Розгляд апеляційної скарги захисту генерал-майора Віктора Назарова на вирок Павлоградського міськрайонного суду, який засудив його до 7 років ув’язнення через катастрофу Іл-76, відклали на 4 серпня. Судове засідання, яке заплановане на вівторок, 16 червня, перенесли.

Як пояснили Радіо Свобода в пресслужбі суду, суддя, яка входить до складу колегії суддів, які мали розглядати справу, захворіла. Уже визначили суддю, який її замінить, тепер він має ознайомитись з матеріалами провадження.

Як розповів адвокат родин загиблих Віталій Погосян, комісійна військова експертиза, на яку чекали два роки, готова. Двоє експертів дійшли згоди та склали спільний висновок, але щодо думки третього експерта ніяких письмових висновків немає, каже він. Відтак судді вирішили викликати третього експерта на допит як свідка.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачували в вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

27 березня 2017 року суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію. З того часу триває її розгляд.