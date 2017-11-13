Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела виграв Гліб Жаворонков

Журналістську стипендію імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на 2017-2018 академічний рік з України отримав Гліб Жаворонков.

Жаворонков прийшов до журналістики з громадянського суспільства і відеовиробництва. Створював репортажі, культурні проекти, прямі ефіри для Громадського ТБ Одеси, пояснювальні відео й антикорупційні розслідування для некомерційних організацій, вів політично-розважальний відеоблог. Стипендіат зосереджений на антикорупційній тематиці, матеріалах, що допомагають суспільно-політичній обізнаності, використовує сучасні форми мультимедіа і документальний стиль оповідання.

Стипендія імені Вацлава Гавела дає можливість журналістам працювати під керівництвом фахівців РВЄ/РС у штаб-квартирі у Празі, а також у місцевих бюро. Мета стипендії – підтримка перспективних журналістів із країн, де є проблеми з вільними і незалежними засобами інформації, у продовженні професійної діяльності на підтримку плюралізму.

Конкурс на стипендію оголошувався п’ятий рік поспіль, з 2013 по 2016 роки її отримували Наталка Седлецька, Ольга Мальчевська, Сафіє Абляєва та Ярослава Куцай.

Стипендія імені Вацлава Гавела – це спільна ініціатива РВЄ/РС і Міністерства закордонних справ Чехії.

Взяти участь у програмі можуть журналісти з України, Росії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови.