Росія використовує публікації проєкту Радіо Свобода у справі проти Джемілєва – адвокат

В ініційованій російською ФСБ справі проти національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва сторона обвинувачення використовує публікації проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Як повідомив в коментарі проєкту адвокат Микола Полозов, сама справа налічує 11 томів і фігурують в ній щонайменше два матеріали Крим.Реалії.

«Незважаючи на те, що кореспонденти Крим.Реалії не можуть вільно працювати в окупованому Криму, російські слідчі спокійно користуються публікаціями журналістів. Наприклад, вони використовували один з матеріалів, щоб підтвердити, що Мустафа Джемілєв здійснював, на їхню думку, прорив 3 травня 2014 року на півострів. Ще одна новина була використана в матеріалах справи, щоб підтвердити, що Джемілєв повідомлений про кримінальний процес, ініційований проти нього», – розповів Полозов.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомив, що «справу Мустафи Джемілєва» заочно розглядатимуть в підконтрольному Росії міському суді Армянська на півночі анексованого півострова.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня висунуло лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу. За словами адвоката Миколи Полозова, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера.

У Представництві президента в АРК назвали «політичним переслідуванням» російську кримінальну справу проти Джемілєва.