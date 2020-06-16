Добкін не виключає можливість участі у виборах мера Києва

Колишній народний депутат та колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін розглядає можливість участі у виборах мера Києва. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Наш».

«Я останнім часом серйозно розглядаю для себе можливість балотуватися і поборотися з нинішнім міським головою Києва за цей високий пост. Тому що, те, що відбувається з Києвом, мені, чесно кажучи, як жителю України, не подобається. Моя столиця повинна бути іншою: більш доглянутою, чистою, комфортною», – заявив Добкін.

25 жовтня цього року в Україні заплановані чергові місцеві вибори, зокрема і в Києві.