Партія Порошенка захотіла висунути кандидатуру Кличка на виборах у Києві, чинний мер відмовився

Партія «Європейська солідарність», лідером якої є народний депутат і п’ятий президент України Петро Порошенко, у п’ятницю заявила про готовність йти на місцеві вибори у Києві разом із чинним мером столиці Віталієм Кличком.

«Виходячи з інтересів киян та держави, «Європейська солідарність» готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду київського міського голови. І готова бачити вас на чолі списку «Європейської солідарності» на виборах до Київради», – йдеться у зверенні на сайті партії.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у фейсбуці повідомив, що відмовляється від такої пропозиції.

«Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили «УДАР», яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії «УДАР Віталія Кличка». А також поведу команду «УДАРУ» на місцеві вибори, зокрема в Київраду», – написав Кличко.

25 жовтня цього року в Україні заплановані чергові місцеві вибори, в тому числі і в Києві.