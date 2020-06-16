В окупованому Сімферополі все ж проведуть військовий парад

Російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що військовий парад у Сімферополі все ж відбудеться, незважаючи на епідемію коронавірусу.

Як зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, ще зранку Аксьонов вирішив відмінити парад.

«Після тривалих консультацій, в тому числі з Міністерством оборони Російської Федерації, «Росспоживнаглядом», зваживши всі ризики, і з урахуванням всіх обставин, ухвалено рішення про те, що парад Перемоги 24 червня в місті Сімферополі відбудеться», – заявив Аксьонов.

За його словами, захід проведуть «з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічними вимог».

Паради 24 червня також планують провести в окупованих Росією Севастополі та Керчі.

Станом на 16 червня на окупованому півострові зареєстровали 561 випадок COVID-19, видужали за весь період 367 людей, померли – 17.