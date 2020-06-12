Мер Москви порадив москвичам не ходити на парад 24 червня

Мер Москви Сергій Собянін порекомендував жителям столиці Росії залишатися вдома під час найближчих свят – Дня Росії 12 червня і параду Перемоги 24 червня через епідемію коронавірусу. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Я б вам не рекомендував нікуди ходити в ці свята. У нас заборонені поки масові заходи. Так, офіційні заходи будуть проводитися і 12 червня, і буде день параду, але краще це подивитися по телевізору», – сказав Собянін.

Він додав, що «ніякої величезної масовки чи глядачів не повинно бути, це великий ризик і для вас, і для ваших дітей, і для ваших близьких».

Також Собянін закликав москвичів продовжувати працювати віддалено, щоб в офісах не було скупчень людей.

Раніше Собянін скасував із 9 червня режим самоізоляції, прогулянки по графіку й електронні перепустки в Москві. Також у столиці Росії відновили роботу перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні клініки, агентства з працевлаштування, громадські організації, кіностудії, студії звукозапису і наукові інститути. Інші обмеження в Москві будуть знімати 16 і 23 червня.

Видання «Медуза» з посиланням на джерела писала, що рішення про дострокове скасування обмежувальних заходів у Москві мер ухвалив після розмови з президентом Володимиром Путіним.

За даними видання, Собяніна змусили поквапитися, щоб «до дня голосування люди вже більш-менш відтанули, відійшли від карантину і не голосували відразу після зняття обмежень в озлобленому стані».

Проголосувати щодо змін до конституції росіяни зможуть 1 липня, дострокове голосування почнеться з 25 червня. Серед запропонованих змін – «обнулення» президентських термінів Путіна, яке дозволить йому залишатися при владі до 2036 року.

Тим часом, російські регіони продовжують відмовлятися від проведення параду Перемоги 24 червня через епідемію коронавірусу. За даними державного агентства новин ТАСС, вже дев’ять регіонів перенесли парад на 23 серпня.

За офіційними даними на ранок 11 червня, в Москві за добу було виявлено приблизно півтори тисячі нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, померли від COVID-19 за добу 53 пацієнти.

В останні дні добовий приріст випадків інфікування стабільно тримається на позначці менше ніж дві тисячі, що відповідає середині квітня. Добовий максимум у Москві припадав на першу половину травня – понад шість із половиною тисяч випадків заражень.