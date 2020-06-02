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03 червня 2020, Київ 00:00
Новини | Міжнародні

Міністра оборони США запросили на військовий парад до Москви 24 червня

Чи прийняв Марк Еспер запрошення, наразі невідомо

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запросив міністра оборони США Марка Еспера на військовий парад до Москви 24 червня, повідомило російське Міністерство оборони.

Згідно з повідомленням, Шойгу запросив Еспера на парад під час телефонної розмови 2 червня. Втім, чи прийняв Еспер запрошення, не вказано. Повідомляється, що сторони говорили про контроль над озброєннями, співпрацю в боротьбі з епідемією коронавірусу, ситуацію в Сирії та Афганістані.

Парад 24 червня на Красній площі в Москві планують провести 24 червня до 75-ї річниці поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Росія традиційно проводить парад 9 травня, але грандіозне святкування перенесли через пандемію коронавірусу.

Відносини між Вашингтоном і Москвою залишаються напруженими з низки питань, включаючи збройні конфлікти в Україні та Сирії. Також минулого місяця Вашингтон оголосив, що вийде із угоди про відкрите небо з 35-ма країнами, яка дозволяє неозброєні спостережні польоти над країнами-членами. США назвали причиною такого рішення порушення з боку Росії. Москва це заперечує.

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