Парад Перемоги у Москві призначили на 24 червня

Президент Росії Володимир Путін доручив міністрові оборони Сергію Шойгу почати підготовку до параду Перемоги у Москві. Нараду транслювало російське телебачення.

Парад запланували на 24 червня.

Ходу «Безсмертний полк» і Військово-морський парад Путін наказав провести 26 липня.

Традиційний парад і хода «Безсмертний полк» не відбулися у травні через епідемію коронавірусу. Спочатку російська влада планувала масштабні урочистості, на які були запрошені лідери світових держав.

Цього року у параді хотіли задіяти 15 тисяч людей та майже 400 одиниць техніки. Спочатку влада заперечувала можливість перенесення заходу, а російське міністерство оборони розглядало можливість провести військовий парад без глядачів.

За даними Університету Джонса Хопкінса, Росія наразі посідає третю сходинку у світі за кількістю хворих на COVID-19 – 362 342 людини. Померли 3 807 людей, одужали – понад 131 тисяча.​