На акцію «Безсмертний полк» у Мінську принесли портрети Сталіна і Леніна

На акцію «Безсмертний полк» у столиці Білорусі Мінську прийшли близько 200 людей, деякі з них вийшли з портретами своїх родичів, які воювали у Другу світову війну. При цьому, як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, деякі люди прийшли з портретами Сталіна і навіть Леніна (який помер за понад 15 років до початку Другої світової війни), деякі – з прапорами БССР (версії 1951 року) і СРСР.

Мінська влада не дозволила ходу російської акції «Безсмертний полк», але санкціонувала мітинг недалеко від площі Перемоги.

На акції активно роздавали «георгіївські стрічки», державної або національної білоруським символіки практично не було.

Організатором мінського «Безсмертного полку» знову виступив колишній депутат Палати представників Валерій Драко.

У березні Олександр Лукашенко заявив, що виступає «категорично проти» таких заходів.

У Вітебську місцева влада відмовили в проведенні ходи-акції «Безсмертний полк» з формулюванням, що це «не є можливим», і запропонувала приєднатися до акції «Білорусь пам'ятає».

Акцію «Безсмертний полк» у Росії проводять з 2013 року. Учасники акції масово використовують російські державні прапори, а також «георгіївські стрічки», які стали символом російської агресії в Криму і на Донбасі.